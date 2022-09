Porte-à-porte, soldats armés, vote oral : la très polémique organisation des "référendums" d'annexion en Ukraine

Des soldats qui font du porte-à-porte, arme à la main, des votes à l'oral ou caché derrière un simple classeur... À Kherson, Zaporijia, Lougansk et Donetsk, les "référendums" d'annexion de ces territoires ukrainiens totalement ou en partie contrôlés par la Russie se terminent, ce mardi 27 septembre. Des votes largement dénoncés par Kiev et la communauté internationale et qualifiés de "simulacres" alors que, selon les témoignages recueillis par plusieurs médias internationaux, ces scrutins se déroulent dans un climat compliqué, et sous forte présence militaire, depuis le 23 septembre dernier.

Une habitante de Kherson a affirmé à la BBC qu'il fallait "répondre verbalement" pour voter à des "soldats qui marquent la réponse sur une feuille et la conservent". Plusieurs images montrent ainsi, dans le sud de la ville, des gardes russes ou tchétchènes faisant du porte-à-porte avec des "représentants" pour recueillir le vote des gens.

Même chose dans la région de Zaporijia, où plusieurs vidéos montrent des hommes en armes aller à la rencontre des habitants pour leur permettre de voter. "Un soldat est entré, tenant une feuille à la main : il nous a demandé de répondre oui ou non, à voix haute, à la question posée par référendum, puis il a consigné notre vote et s'en est allé", a raconté une habitante de Energodar, ville située près de la centrale nucléaire de Zaporijia avant d'ajouter : "J'étais tétanisée, la vue des soldats en armes m'a inspiré une peur animale".