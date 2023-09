Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine et Kim Jong Un, attaque de drones en Russie... Le point sur la situation

Moscou et Pyongyang en plein rapprochement. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a assuré mercredi à Vladimir Poutine que Moscou remporterait une "grande victoire" sur ses ennemis, lors d'une visite exceptionnelle en Russie organisée au cosmodrome de Vostotchny, dans l'Extrême-Orient russe, qu'il a rejoint par train blindé. Sans citer expressément le conflit en Ukraine, il s'est dit tout de même "convaincu" que "l'armée et le peuple russes remporteront certainement une grande victoire dans la lutte sacrée pour punir le rassemblement du mal qui prétend à l'hégémonie", selon la traduction officielle à la télévision russe. Le chef du Kremlin a, lui, trinqué solennellement au "renforcement futur de la coopération" avec Pyongyang, parlant devant la presse de "perspectives" de coopération militaire entre les deux pays, malgré les sanctions internationales visant la Corée du Nord à cause de ses programmes nucléaires et de ses missiles en développement.

Une nouvelle rencontre déjà prévue. Suite à ces échanges, Vladimir Poutine a accepté de se rendre en Corée du Nord, sur invitation de Kim Jong Un, et a "réaffirmé son invariable volonté de continuer à faire avancer l'histoire et la tradition de l'amitié Russie-RPDC (République populaire démocratique de Corée, NDLR)", a rapporté jeudi l'agence de presse d'État nord-coréenne KCNA, utilisant le nom officiel de la Corée du Nord. Le dirigeant nord-coréen s'est dit prêt à élaborer avec lui un "plan pour les 100 prochaines années" afin d'établir des relations stables et "tournées vers l'avenir", a aussi affirmé l'agence.