Poutine rencontre Kim Jong Un, opération ukrainienne en mer Noire... Le point sur la situation en Ukraine

"L'important pour nous est l'intérêt de nos deux pays, et pas les mises en gardes de Washington", a répliqué Dmitri Peskov face à ces accusations. Selon des experts, la rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong Un pourrait porter sur un accord d'armement, car l'occupant du Kremlin chercherait à acquérir des obus et des missiles antichars auprès de la Corée du Nord. De son côté, Pyongyang serait en quête de technologies de pointe pour des satellites et des sous-marins à propulsion nucléaire ainsi que d'une aide alimentaire.