"Représailles" de Moscou, funérailles de soldats russes... Le point sur la situation en Ukraine

Les "représailles" de Moscou. Les hostilités ont repris dimanche en Ukraine après la trêve du Noël orthodoxe décrétée sans convaincre par Vladimir Poutine, à l'issue de laquelle Moscou a affirmé avoir vengé ses pertes en faisant des centaines de morts en une frappe. "En réponse à la frappe criminelle du régime de Kiev dans les premières minutes de janvier 2023 [...], les forces russes ont mené une opération de représailles", a annoncé le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien, affirmant avoir frappé deux casernes.

Le démenti de l'Ukraine. Dans la seule région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, l'administration locale a fait état dimanche en début de soirée de plus d'une centaine de bombardements et de frappes en une journée. "L'armée russe a effectué 144 frappes durant la journée", notamment sur les localités d'Esmansk, Novoslobid, Myropil, Bilopol et Khotyn qui étaient "sous le feu", a écrit le chef de l'administration régionale Dmytro Jivitskiï sur le réseau social Telegram. Mais Kiev a démenti comptabiliser des centaines de morts après ces frappes.