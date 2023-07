Retour de membres du régiment Azov, bombardement russe... Le point sur la situation aujourd'hui en Ukraine

Nouveau bombardement russe. Au moins huit personnes ont été tuées dans un bombardement russe sur la ville de Lyman, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le ministère ukrainien de l'Intérieur. "À ce jour, nous avons connaissance de personnes mortes [...] suite aux bombardements de l'ennemi ce matin", a indiqué samedi le ministère sur Telegram, précisant que 13 personnes ont été blessées. Les frappes ont eu lieu vers 10h sur deux carrefours distants de 200 mètres. Aucun cratère d'impact n'est visible, et selon des militaires interrogés, il s'agit de bombes à sous-munitions dont les éclats ont tué et blessé les victimes.

Moscou fustige un "aveu de faiblesse". Des bombes à sous-munitions, justement, les États-Unis s'apprêtent à en livrer à l'Ukraine. Une décision qui sonne comme un "aveu de faiblesse" qui rendra Washington "complice" des morts civils provoqués par cette arme controversée, selon le ministère russe de la Défense. Il dénonce une "tentative cynique de prolonger l'agonie des autorités ukrainiennes actuelles sans se soucier des victimes civiles" de ces bombes qui tuent à l'aveugle en dispersant des petites charges explosives avant ou après l'impact.