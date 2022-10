Retour du bras de fer sur les céréales, Moscou s'en prend à Londres... Le point sur la situation en Ukraine

L'armée russe accuse Londres... Plus d'un mois après les explosions sur les gazoducs Nord Stream, Moscou s'en prend au Royaume-Uni. "Des représentants d'une unité de la marine britannique ont participé à la planification, à la logistique et à la mise en œuvre de l'acte terroriste en mer Baltique le 26 septembre afin de porter atteinte aux gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2", a assuré le ministère russe de la Défense sur Telegram.

... qui dénonce de "fausses informations". "Pour détourner l'attention de sa gestion désastreuse de l'invasion illégale de l'Ukraine, le ministère russe de la Défense a recours à la diffusion de fausses affirmations d'une ampleur épique", a immédiatement répondu le ministère de la Défense britannique. "Cette histoire inventée en dit plus sur les disputes au sein du gouvernement russe que sur l'Occident."

Une journaliste russe tuée. Svetlana Babaïeva, journaliste d'un média d'État russe, est décédée dans un accident lors d'un exercice de tir sur un terrain d'entraînement militaire en Crimée, péninsule ukrainienne annexée en 2014 par la Russie, a annoncé sa rédaction. Dmitri Kisseliov, qui dirige le conglomérat médiatique Rossia Segodnia et qui est considéré comme l'un des principaux propagandistes du pays, a salué la mémoire d'une "personne chaleureuse, qui soutenait vivement la Russie" et qui "voulait soutenir nos héros" en Ukraine.