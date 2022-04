Guerre en Ukraine : "aucun recul significatif" des Russes, selon Le Drian

La Russie est-elle réellement en train de lâcher du lest en Ukraine ? En tout cas, cela ne parait pas si évident aux yeux de Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères. "Je ne vois aucun élément concret sur le terrain qui signale à ce stade une réelle et durable inflexion des Russes", a-t-il estimé ce jeudi lors d'une interview accordée au journal Le Figaro. "Même si la progression de leurs forces est plus lente que le Kremlin ne l’espérait, je n’ai remarqué aujourd’hui aucun recul significatif, ni même de réel cessez-le-feu", a ajouté le membre du gouvernement.