Risques de fuite de substances radioactives, drones sous-marins... Le point sur la situation en Ukraine

Des attaques russes plus intenses vers Donetsk. Autre front de la guerre en Ukraine, le Donbass, où les troupes russes progresseraient, selon le dernier point des renseignements britanniques. Ceux-ci ont souligné que la Russie a probablement augmenter l'intensité de ses attaques vers Donetsk ces cinq derniers jours. Les séparatistes pro-russes auraient ainsi progressé vers le centre du village de Pisky, près de l'aéroport de la ville, sans que les forces russes obtiennent d'importants gains territoriaux.

Don de six drones sous-marins. En plus de renseignements militaires à l'Ukraine, le Royaume-Uni a fait don de six drones sous-marins chasseurs de mines au pays agressé par son voisin depuis maintenant plus de six mois. Ces engins doivent aider les membres de la Marine ukrainienne à neutraliser les mines russes au large de ses côtes. Le Royaume-Uni a également offert de former les soldats au maniement des appareils.