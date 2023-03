EN DIRECT - Guerre en Ukraine : des combats acharnés font rage au centre de Bakhmout

D'intenses combats ont opposé lundi Russes et Ukrainiens pour le contrôle du centre de Bakhmout, ville du Donbass où se déroule la bataille la plus longue et la plus sanglante depuis le début de l'invasion russe.

"Des détachements d'assaut (du groupe paramilitaire russe) Wagner attaquent à partir de plusieurs endroits, tentant de percer la défense de nos troupes et d'avancer vers les quartiers centraux" de Bakhmout, a déclaré lundi le commandant des forces terrestres ukrainiennes Oleksandr Syrsky. Il assure que les soldats ukrainiens "infligent des pertes significatives à l'ennemi" dans ces affrontements. "Avec le feu de l'artillerie, des chars (...), toutes les tentatives de s'emparer de la ville sont repoussées", a-t-il fait valoir.