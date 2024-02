Sabotage des gazoducs Nord Stream : le parquet suédois clôt son enquête

Le parquet suédois a achevé son enquête sur le sabotage des gazoducs Nord Stream, survenu en septembre 2022. L'enquête conclut qu'elle n'est pas du ressort de la juridiction. Des enquêtes sont toujours en cours en Allemagne et au Danemark.

La Suède conclut sans trancher. Le parquet suédois a annoncé ce mercredi 7 février qu'il met fin à son enquête sur le sabotage des gazoducs Nord Stream, survenu en septembre 2022, estimant qu'elle n'était pas de son ressort. "Rien n'indique que la Suède ou des citoyens suédois aient été impliqués dans cette attaque qui s'est déroulée dans les eaux internationales", a annoncé le procureur suédois Mats Ljungqvist dans un communiqué.

Dans un communiqué séparé, les services de renseignements suédois ont expliqué que l'enquête avait été ouverte "afin de déterminer si le sabotage visait la Suède et menaçait ainsi la sécurité du pays, et il a été établi que ce n'était pas le cas".

La première enquête à se terminer

Quatre énormes fuites de gaz précédées d'explosions sous-marines se sont produites le 26 septembre 2022 à quelques heures d'intervalle sur Nord Stream 1 et 2, conduites reliant la Russie à l'Allemagne et acheminant l'essentiel du gaz russe vers l'Europe. Trois enquêtes avaient alors été ouvertes, en Allemagne, en Suède et au Danemark. En avril 2023, le procureur suédois avait affirmé que la "principale hypothèse est qu'un État est derrière" le sabotage, estimant que ses auteurs savaient "très bien qu'ils laisseraient des traces".

L'enquête suédoise est la première à s'achever. Le procureur a néanmoins souligné que la coopération judiciaire avec le Danemark et l'Allemagne avait été "bonne". "Dans le cadre de cette coopération juridique, nous avons pu remettre des documents qui peuvent être utilisés comme preuves dans l'enquête allemande", a ajouté Mats Ljungqvist.

La responsabilité des explosions a été attribuée, selon différentes enquêtes de médias, à l'Ukraine, à la Russie ou aux États-Unis, mais tous ont nié. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en particulier, a récusé à plusieurs reprises que son pays puisse être impliqué. "Je ne ferais jamais cela", a-t-il déclaré en juin dernier au quotidien allemand Bild, ajoutant qu'il "aimerait voir des preuves".