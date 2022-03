Sanctions contre la Russie : pourquoi le secteur du luxe est-il visé ?

Une décision similaire avait été prise vendredi par Washington (spiritueux, tabac, vêtements, bijoux, véhicules et antiquités ne peuvent plus quitter le sol américain direction la Russie). Un choix sans précédent puisque, jusqu'alors, les contrôles sur les produits de luxe ne s'appliquaient qu'à la Corée du Nord. "Nous ne permettrons pas à (Vladimir) Poutine et à ses amis de continuer à vivre dans l'opulence tout en causant d'énormes souffrances dans toute l'Europe de l'Est", a justifié la secrétaire américaine au commerce Gina Raimondo.

Faire pression sur l'entourage de Vladimir Poutine en l'attaquant au portefeuille ? C'est en tout cas ce que cherchent à faire les alliés de l'Ukraine. Le Royaume-Uni a même chiffré les conséquences de cette politique : les oligarques sanctionnés mardi représentent ainsi une fortune cumulée de 100 milliards de livres (120 milliards d'euros), selon la diplomatie britannique, qui fonde son estimation sur Forbes. Ce nouvel ajout porte à 935 personnes et 70 entités la liste des cibles russes des sanctions britanniques. Si on ajoute celles adoptées par les États-Unis et l'UE, ce sont des centaines de personnes qui sont désormais sanctionnées.