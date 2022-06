Guerre en Ukraine : "Sans aucune complaisance" avec la Russie, Emmanuel Macron veut "bâtir la paix"

Des propos qui ont rafraîchi les relations entre la France et l'Ukraine. À plusieurs reprises ces dernières semaines, Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité de ne pas "humilier la Russie" afin de ne pas anéantir les chances d'entrer dans un processus de paix en Ukraine. En déplacement ce mercredi en Roumanie, sur la base de Mihail Kogalniceanu aux côtés des soldats, le président de la République a été sommé de justifier cette déclaration.

"Face à la guerre décidée par la Russie contre l'Ukraine et son peuple, la position de la France et de l'Europe est claire depuis le premier jour", a-t-il assuré (voir vidéo en tête de cet article). "Tout faire pour l'empêcher, sanctionner de manière unie la Russie que nous avons désignée dès le premier jour comme le responsable de cette guerre et de ce qui est une faute morale, politique et historique - nous avons pris six séries de sanctions inédites -, et soutenir l'Ukraine avec beaucoup de clarté."