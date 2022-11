Selon la Pologne, il est "hautement probable" que le missile provienne de la défense ukrainienne

"La Russie a attaqué l'Ukraine hier", à raison de "près de 100 missiles" lancés sur le territoire ukrainien, dont la moitié "tirés contre des villes ukrainiennes qui se situent plutôt à l'ouest du pays, près de la frontière polonaise", a pointé Andrzej Duda. En conséquence, la défense aérienne a tiré "beaucoup de missiles" pour "neutraliser" ces attaques, a-t-il rembobiné. "À peu près la moitié des missiles russes a été interceptée, l'autre a touché le territoire ukrainien, et il est fort probable que l'un des missiles tirés par la défense antiaérienne ukrainienne soit tombé sur le territoire polonais." L'explosion, "pas très forte", serait donc due à une "chute" d'un missile et au "reste du carburant qui restait" à l'intérieur, et non pas donc à l'explosion d'une charge.

"La défense antiaérienne ukrainienne a été très active : parfois deux ou trois missiles ont été tirés contre un missile russe, d'où la forte probabilité d'incidents dans ce contexte", a abondé le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. Appelant à "n'exclure aucun scénario", il a pour sa part estimé que l'intensité des frappes russes et leur proximité avec la frontière polonaise "seraient un moyen idéal pour éventuellement planifier une provocation".