Guerre en Ukraine : l'économie russe encaisse un "choc important", le PIB ukrainien s'effondre

Les PIB russe et ukrainien en chute libre. Selon le Fonds monétaire international (FMI), le produit intérieur brut de la Russie devrait se contracter de 8,5% d'ici à la fin de l'année 2022. Dans le même temps, la richesse nationale ukrainienne devrait s'effondrer de 35%, selon la même instance mondiale. Par rapport aux dernières prévisions de janvier, cela représente respectivement 11,3 et 38,5 points de pourcentage de moins.

Si les évolutions attendues sont déjà pessimistes, le FMI prévient que les conséquences finales pourraient être bien pires. "Il y a deux raisons pour lesquelles, en un sens, ce choc n'est pas plus important", a précisé Pierre-Olivier Gourinchas, l'économiste en chef du FMI. "La première est que les autorités russes ont mis en place des programmes de soutien (...) pour essayer de stabiliser l'économie (...) et deuxièmement, les sanctions n'affectent pas encore le commerce de l'énergie."

Depuis le début de l'invasion russe, les pays occidentaux ont multiplié les paquets de sanctions économiques. Or, peu concernent - jusqu'à présent - les exportations énergétiques russes. Et pour cause, plusieurs pays européens sont extrêmement dépendants du gaz de Vladimir Poutine, comme l'Allemagne ou l'Italie par exemple.