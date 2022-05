Ukraine : "L'Occident a déclaré la guerre totale" à la Russie, estime Sergueï Lavrov

Et Sergueï Lavrov de condamner "une vague russophobe" dans "les pays occidentaux, qui négligent la politesse, les normes de droit et annulent tout ce qui est russe". "Nos artistes, nos scientifiques sont persécutés. Nos diplomates doivent travailler dans des conditions extrêmes avec des risques pour leur santé et leur vie. Même pendant la Guerre froide, il n'y a pas eu de telles expulsions de masse de diplomates", a-t-il lancé, estimant que l'attitude de l'Occident "aggravait les relations avec la Russie".

À propos des sanctions, adoptées dans de nombreux pays en réponse à la décision de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine, le chef de la diplomatie explique que Moscou fait "tout pour défendre les droits et les intérêts de nos citoyens à l'étranger après la réaction hystérique de l'Occident".