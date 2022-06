Severodonetsk abandonnée aux Russes, bombardements à Donetsk....Le point sur la situation en Ukraine

Ukraine : 4 morts, 22 blessés dans des bombardements à Donetsk, selon les séparatistes. Les séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine ont affirmé lundi que quatre personnes avaient été tuées et 22 blessées dans des bombardements "massifs" des forces de Kiev sur la ville de Donetsk, leur capitale autoproclamée. "Quatre personnes ont été tuées, dont un enfant, et 22 autres civils ont été blessés dans les bombardements" des forces ukrainiennes, ont déclaré les autorités séparatistes dans un communiqué.