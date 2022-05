Ukraine : un réservoir d'acide nitrique touché par une frappe russe à Severodonetsk, la ville en alerte

La ville de Severodonetsk, centre administratif de la région de Lougansk pour les autorités ukrainiennes est l'épicentre depuis plusieurs jours de combats acharnés entre les armées russes et ukrainienne. Les forces de Moscou cherchent en effet à s'emparer de ce bassin minier hautement stratégique. "Malheureusement, aujourd'hui, les soldats russes contrôlent la majeure partie de la ville", a déclaré Serguiï Gaïdai, dans une vidéo mardi soir.

Il a précisé que "les combats se déroulent au coeur de la ville" avant de certifier que, malgré une situation de plus en plus compliquée pour les soldats ukrainiens face à la poussée russe, "nos militaires ne seront pas encerclés". "Toutes les infrastructures critiques sont complètement détruites", et "60% du parc de logements ne pourra pas être restauré", a indiqué Serguïï Gaïdaï, précisant une nouvelle fois qu'"il n'y a plus d'approvisionnement en eau, gaz ou électricité".