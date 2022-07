Guerre en Ukraine : Poutine défie les pays occidentaux de "battre la Russie"

"En même temps, nous ne refusons pas les négociations de paix. Mais ceux qui les refusent doivent savoir que plus longtemps (ils refuseront), plus il leur sera difficile de négocier avec nous", a ajouté le président russe. Reprenant une rhétorique rappelant celle des dirigeants soviétiques pendant la guerre froide, Poutine a aussi dénoncé le "libéralisme totalitaire" occidental et estimé que l'offensive en Ukraine marquait le début d'une transition d'un monde marqué par l'"égocentrisme mondialisé américain vers un monde vraiment multipolaire".

"Dans la plupart des pays, les gens ne veulent pas d'une telle vie ou d'un tel avenir", a-t-il dit. "Ils sont fatigués de se mettre à genoux et de s'humilier devant ceux qui se croient exceptionnels".