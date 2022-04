Guerre en Ukraine : Berlusconi se dit "profondément déçu" par son ami Poutine

Et pour cause, lorsqu'il était au pouvoir, Berlusconi avait entretenu des liens d'amitié personnelle avec le président russe, allant même jusqu'à l'inviter en vacances dans sa luxueuse villa en Sardaigne. Cette relation, aujourd'hui rompue, n'avait pas été ébranlée en 2014, lors de l'annexion de la Crimée. Un an après le coup de force de la Russie, Vladimir Poutine et Silvio Berlusconi s'étaient affichés mains dans la main à Yalta, ville située dans la péninsule jusqu'ici ukrainienne. Celui-ci allant même jusqu'à avancer que le chef du Kremlin voulait faire de lui son ministre de l'Économie.