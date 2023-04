Situation à Bakhmout, colère de Zelensky… Le point sur la situation en Ukraine

La Russie a pris samedi la présidence du Conseil, en vertu des règles qui prévoient un changement de présidence chaque mois par ordre alphabétique des membres permanents et non permanents. Depuis, des voix s’élèvent en Ukraine pour dénoncer cette absurdité du calendrier et demander de nouveau l’exclusion de Moscou du Conseil de sécurité. Ce qui parait impossible : la mesure nécessiterait le vote russe lui-même pour être entérinée.