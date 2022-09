"Situation intenable", "zone de sécurité"... Ce que contient le rapport de l'AIEA sur la centrale de Zaporijia

L'agence onusienne préconise notamment "l'établissement immédiat d'une zone de sécurité nucléaire et de protection" autour de la centrale. "Les bombardements sur le site et dans les environs doivent cesser tout de suite pour éviter de provoquer de nouveaux dommages aux installations", insiste l'AIEA, se disant "prête à démarrer les consultations".

Dans son rapport matinal, ce mardi, l'état-major de l'armée ukrainienne a en effet fait état de trois frappes de missiles russes en 24 heures et de plus de 35 attaques aériennes ainsi que près de 50 bombardements à l’aide de lance-roquettes multiples. Les Ukrainiens ont de leur côté effectué une trentaine de frappes, a-t-il poursuivi, assurant que "le travail coordonné de l’aviation et de l’artillerie a permis de toucher plusieurs sites militaires russes, notamment des positions de l’artillerie et des systèmes antiaériens".