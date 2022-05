Guerre en Ukraine : soldat russe jugé, baisse des livraisons de gaz... le point sur la situation

Une baisse des livraisons de gaz. Ce mercredi 11 mai, les livraisons de gaz russe à l'Allemagne transitant par l'Ukraine étaient en baisse de 25 %. Une première depuis le début du conflit. L'opérateur ukrainien des gazoducs, GTSOU, a indiqué, la veille, que la présence des forces russes près des installations de Sokhranivka et Novopskov ne permettait pas d'assurer le flot habituel de gaz et demandait le transfert de ces volumes vers un autre point de passage, situé à Soudja. Selon les chiffres publiés par GTSOU ce mercredi, les volumes passant par Sokhranivka sont tombés à zéro et ceux de Soudja sont prévus en hausse. Malgré ça, ils ne seront pas suffisants pour compenser cette baisse.