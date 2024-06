Le sommet pour la paix en Ukraine organisé en Suisse a pris fin ce dimanche, sans la participation de Moscou. La très grande majorité des participants se sont mis d'accord sur une déclaration finale. Le texte publié réaffirme l'intégrité de l'Ukraine, mais appelle à associer la Russie aux négociations.

C'est un message fort. La très grande majorité des pays participants au premier sommet pour la paix en Ukraine organisé en Suisse se sont mis d'accord sur une déclaration finale ce dimanche 16 juin, au terme de deux jours de discussion. Dans un communiqué commun, près de 80 des pays présents ont rappelé leur soutien à la "souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale" de l'Ukraine, tout en reconnaissant que Moscou devra être impliquée dans les discussions pour arriver "à une paix durable et juste".

Pas de capitulation de l'Ukraine

Alors que le Kremlin avait fixé vendredi la reddition de l'Ukraine comme condition pour des pourparlers, les participants au sommet ont réaffirmé que l'intégrité territoriale du pays envahi devait être respectée dans tout accord visant à mettre fin à la guerre. Mais "parvenir à la paix nécessite la participation et le dialogue entre toutes les parties", comme l'ont relevé les participants dans cette déclaration commune dont l'AFP a obtenu une copie.

Il faut dire que la Russie, qui n'a eu de cesse de dénigrer la réunion, n'était pas autour de la table des négociations qui se sont tenues dans la station balnéaire suisse de Burgenstock. Une absence déplorée par plusieurs des participants à ce sommet, notamment l'Arabie Saoudite ou encore le Kenya. Selon un décompte visible sur l'écran officiel dans la salle de presse, 84 pays et institutions ont soutenu la déclaration finale. Aucun membre des BRICS, ce groupe proche de Moscou, ne figure parmi eux.

Ce qui n'a pas empêché la vaste majorité des participants rassemblés depuis samedi dans un complexe hôtelier de s'accorder sur "des mesures concrètes" dans certains domaines, "avec un engagement accru des représentants de toutes les parties". Celles-ci se basent essentiellement sur les points du plan de paix de Volodymyr Zelensky présenté fin 2022 qui font consensus et sur les résolutions de l'ONU. Sont particulièrement concernés la sécurité alimentaire, nucléaires et certains droits fondamentaux.

Ainsi, le communiqué souligne que "la sécurité alimentaire ne doit être en aucune manière être militarisée", alors que l'invasion de l'Ukraine avait eu des répercussions dramatiques sur l'approvisionnement en blé. Les discussions portaient non seulement sur les destructions de terres fertiles, mais également sur les risques posés par les mines et les munitions non explosées. "Trouver une solution politique en Ukraine reste crucial pour stabiliser les prix alimentaires sur le marché mondial", a souligné la Suisse.

Sûreté nucléaire et alimentaire

Le groupe de travail a par ailleurs abordé la question de la sûreté nucléaire, l'une des priorités de cette rencontre pour Paris. Le texte final appelle donc l'Ukraine à avoir un "contrôle souverain total" sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, tombée dans les mains des Russes dès mars 2022. Enfin, les participants exigent la libération "par échange complet" des prisonniers de guerre, mais aussi "de tous les enfants ukrainiens déportés et illégalement déplacés". Pour rappel, la déportation d'enfants des zones occupées vaut à Vladimir Poutine d'être sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale depuis plus d'un an. Le texte réclame aussi que tous les civils ukrainiens illégalement détenus soient rendus à l'Ukraine.

DOCUMENT LCI - Des enfants ukrainiens déportés témoignent Source : TF1 Info

Autant de pistes qui visent à mettre fin au plus grand conflit européen depuis la Seconde Guerre mondiale et qui pourrait permettre à la Russie de négocier la paix dès "demain", comme l'a souligné Volodymyr Zelensky. À condition que celle-ci "se retire" du territoire ukrainien. Une proposition d'ores et déjà balayée par le chef du Kremlin. Au même moment, le porte-parole de Vladimir Poutine a déclaré que c'était à Kiev de "réfléchir" à l'appel à la reddition formulé vendredi par le président russe. À croire que, comme l'a souligné la présidente du Kosovo, Vjosa Osmani, Moscou "n'est pas intéressé par la paix".