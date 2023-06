Sommet sur la reconstruction, nouvelles sanctions… Le point sur la situation aujourd'hui en Ukraine

Conférence internationale pour la reconstruction de l'Ukraine. Ce sommet international a débuté ce mercredi matin à Londres, avec quelque 61 États représentés et 33 organisations internationales, et "plus de 400 entreprises et 130 organisations de la société civile", a détaillé, dans son propos d'ouverture, le ministre britannique des Affaires étrangères James Clevery, rapporte The Guardian. Il a également précisé que l'Ukraine était "en train de se reconstruire". La reconstruction du pays doit "libérer le potentiel de l'Ukraine", selon lui. "Il est dans l'intérêt du monde entier que le pays qu'ils reconstruisent soit plus fort que jamais, intégré dans les marchés mondiaux et autonomes", a-t-il encore précisé.

De son côté, Volodymyr Zelensky a estimé que la reconnaissance mondiale du "leadership moral de l'OTAN" n'est possible "que grâce à l'Ukraine et à nos efforts". "Nous faisons déjà partie de l'espace européen et nous appartenons de même de facto à l'espace de sécurité de l'OTAN, a jugé le président ukrainien. L'Ukraine "pourra être et sera l'un des principaux fournisseurs d'énergies et d'hydrogène verts en Europe", a-t-il assuré. "Lorsque la crise sera terminée, la domination des énergies fossiles prendra fin", a-t-il encore avancé, estimant que l'"on ne peut pas s'appuyer sur un fournisseur unique comme la Russie".

L'énergie verte "garantira une véritable stabilité énergétique".