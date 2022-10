Soutien de l’Union européenne, bombardements à Belgorod.. Le point sur la situation en Ukraine

PAPE FRANCOIS. Le pape François a appelé à réformer les Nations unies qui ont "montré leurs limites" avec la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, selon un nouveau livre du pontife argentin dont le quotidien La Stampa a publié un extrait, ce dimanche 16 octobre. "Quand nous parlons de paix et de sécurité au niveau mondial, la première organisation à laquelle nous pensons est celle des Nations unies (l'ONU) et, en particulier, son Conseil de sécurité. La guerre en Ukraine a mis encore une fois en évidence la nécessité de faire en sorte que l'actuelle structure multilatérale trouve des voies plus agiles et efficaces vers la résolution des conflits", a estimé le Pape François.

PRODUITS AGRICOLES. Quatre navires transportant 140.000 tonnes de produits agricoles ont quitté les ports ukrainiens, ce dimanche 16 octobre, a déclaré le ministère ukrainien des Infrastructures, a rapporté le Guardian. Ces bâtiments et leur précieuse cargaison ont quitté les ports d'Odessa et de Pivdennyi, sur la côte sud-ouest de l'Ukraine, à destination de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. Depuis l'accord conclu en juillet dernier, 1,1 million de tonnes de céréales ont été envoyées en Afrique, a ajouté Kiev.