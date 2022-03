Ukraine : l'ex-champion du monde de kickboxing Maksym Kagal est mort au combat

Depuis le début du conflit déclenché par la Russie le 24 février dernier, plusieurs sportifs de haut niveau, dont les boxeurs Vasiliy Lomachenko, Oleksandr Usyk, Wladimir et Vitali Klitschko, ont annoncé prendre les armes. Le 1er mars, au cinquième jour de la Guerre en Ukraine, c'est l’ancien biathlète Yevhen Malyshev, originaire de Kharkiv et âgé de 19 ans, qui avait trouvé la mort au combat. Ce même jour, la FIFPro, syndicat mondial des joueurs de football, avait annoncé les décès des footballeurs Vitalii Sapylo et Dmytro Martynenko, âgés respectivement de 21 et 25 ans. Le jeune rugbyman Mykita Bobrov est, lui aussi, décédé au front.