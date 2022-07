Station balnéaire bombardée, civils tués dans la région de Donetsk... Le point sur la situation en Ukraine

Plus de cinq mois après le début du conflit, les bombardements et destructions se poursuivent. Au 153e jour de la guerre, dans un contexte d'accord européen pour réduire la consommation de gaz face à une baisse drastique des livraisons russes, le sud et l'est de l'Ukraine demeurent les théâtres de violents affrontements.

Une station balnéaire de la mer Noire ciblée. Des images rendues publiques par les services d'urgence de l'État ukrainien ont montré les dégâts infligés à Zatoka, une station balnéaire de la mer Noire, à l'ouest d'Odessa, après un bombardement nocturne russe. "C'est le matin. Un village ordinaire. Les gens se reposaient et vivaient", a réagi le président Volodymyr Zelensky. "Pas de bases (militaires), pas de troupes. Les terroristes russes voulaient juste tirer. Ils devront répondre de tout cela." Les autorités ukrainiennes n'ont, pour l'instant, fait état que d'un blessé dans cette attaque.