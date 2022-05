Ukraine : sur LCI, Alain Bauer anticipe une issue "entre Guerre froide et paix chaude"

"La Guerre froide, c'est : on se regarde en chiens de faïence pendant 10 ou 20 ans, le temps qu'on oublie les horreurs de la guerre. La paix chaude, c'est : on se regarde, et il y a des tas de petits conflits, en Transnistrie, en Géorgie, des poussées dans ce qu'il resterait du Donbass, s'il n'était pas totalement libéré...", définit le professeur.

Pour autant, un cessez-le-feu pourrait être atteint, selon lui, les négociations étant toujours en cours et les Ukrainiens étant déterminés à évacuer les civils, notamment à Marioupol. "Il y a des mouvements un peu erratiques, cela montre une certaine forme de chaos chez les Russes", a encore observé Alain Bauer, soulignant a contrario à quel point les Ukrainiens "savent exactement ce qu'ils veulent".