Ukraine : Kiev souhaite la venue d'Emmanuel Macron "durant la présidence française de l'UE"

Le ministre des Affaires étrangères ukrainien a d'ailleurs estimé sur LCI que Vladimir Poutine "mentait constamment". "Je pense que tant que Poutine est en vie, il tentera de déstabiliser des Nations souveraines", a-t-il prévenu. "La France se tient aux côtés de l'Ukraine depuis le début de cette agression et nous apprécions fortement ce leadership du président Macron. Mais n'oublions pas que quelques semaines avant le début de cette agression, le président Poutine a menti au président Macron, au chancelier Scholtz et à d'autres dirigeants en leur affirmant qu'il n'avait pas l'intention d'agresser l'Ukraine", a détaillé Dmytro Kuleba. "Poutine ment constamment et les dirigeants européens ne devraient pas l'oublier".

Il a d'ailleurs prévenu qu'avec cette offensive en Ukraine, le chef du Kremlin testait en réalité "les limites" de l'article 5 de l'Otan, qui stipule que si un pays de l'Alliance est victime d'une attaque armée, chaque membre considérera cet acte de violence comme une attaque armée dirigée contre l'ensemble des membres et prendra les mesures qu'il jugera nécessaires pour venir en aide au pays attaqué. "Ceux qui croient que ce qui se produit n'est qu'un problème entre l'Ukraine et la Russie ne comprennent pas la Russie (...) J'espère que cette guerre permettra aux dirigeants européens de réaliser que le président Poutine et la Russie d'aujourd'hui sont une menace pour la civilisation européenne", a prévenu le ministre.