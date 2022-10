Ukraine : des "soldats à usage unique" déployés sur le front par le groupe russe Wagner

L'AFP, qui a enquêté dans la région, a recueilli des témoignages de militaires ukrainiens mobilisés. Leurs récits, concordants, indiquent que le groupe Wagner déploie des soldats recrutés directement dans les prisons russes, en échange d'un salaire et d'une promesse d'amnistie. Pour autant, leur sort serait bien peu enviable : ils seraient en effet déployés surtout la nuit, faisant office "d'appâts humains".

"Ça commence vers 18 heures, quand il fait sombre", explique Anton, militaire ukrainien de 50 ans au repos suite à une blessure. "Ces soldats sans expérience sont envoyés sous nos balles pendant plusieurs minutes et ils y restent", ajoute-t-il. Au total, il estime que 7 ou 8 commandos que l'on pourrait qualifier "de diversion" peuvent être envoyés sur une position au cours d'une même nuit. "Leur boulot est d'avancer dans notre direction pour que l'on tire sur eux et qu'ils puissent alors nous localiser", analyse Sergii, major au sein des forces ukrainiennes. Une fois repérées, ces dernières voient arriver sur leurs positions des membres de l'artillerie ou d'autres commandos plus expérimentés. Les recrues de Wagner, recrutées à la hâte et peu formées, n'ont que peu de chances d'en réchapper une fois sur le front, bien que quelques blessés soient occasionnellement capturés et interrogés. Côté ukrainien, on qualifie ces hommes de "soldats à usage unique".