Au moins 15 morts dans une frappe sur un immeuble dans l'Est… Le point sur la situation en Ukraine

15 morts à Tchassiv Iar. Macabre découverte dans un immeuble situé à Tchassiv Iar, à l’est de l’Ukraine. Le bâtiment, qui abritait de nombreuses familles, a été touché par des frappes russes le samedi 9 juillet. 15 corps ont été retrouvés alors qu’une trentaine de personnes se trouvaient encore sous les gravas de l’immeuble. "Lors des opérations de secours, 15 morts ont été retrouvés sur les lieux et cinq personnes ont été sorties des décombres", a indiqué sur Facebook la branche locale du Service ukrainien des situations d'urgence, qui précise que les secouristes sont en contact avec trois personnes vivantes se trouvant sous les débris.

Kharkiv, cible de Moscou ? La Russie aurait bien l'intention d'annexer la région de Kharkhiv, selon les analystes du think-tank américains Institute for the Study of War (ISW) qui a étudié les déclarations des autorités séparatistes prorusses. Ces dernières évoquent une "partie inaliénable du territoire russe" pour parler de la région ukrainienne. L'ISW suggère également que "le Kremlin poursuit agressivement la légitimation et la consolidation" du pouvoir de l’administration d’occupation "pour soutenir cet objectif territorial plus large".

Des drones pour soutenir l’armée ukrainienne. Début juillet, l'état-major des forces armées ukrainiennes, le ministère de la transformation numérique et la plateforme UNITED24 ont annoncé le lancement du projet Army of Drones. Depuis, le projet a recueilli près de 13 millions d'euros. "Et ce n'est que le début. Ensemble, nous aiderons nos héros des Forces armées ukrainiennes à recevoir des drones, qui couvriront toute la ligne de front de 2470 km", prévient sur Twitter, Mykhailo Fedorov, ministre de la transformation numérique.