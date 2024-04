Guerre en Ukraine : Tchassiv Iar, localité stratégique clé, ciblée par l'armée russe

Depuis plusieurs jours, la pression russe s'est intensifiée sur Tchassiv Iar, à quelques kilomètres de Bakhmout. Ce dimanche 7 avril, l'armée ukrainienne a reconnu une situation "difficile et tendue". La localité est d'autant plus importante qu'elle offrirait à l'armée russe une base importante pour progresser ensuite dans le Donbass ukrainien.

Après Severodonetsk, Lyssytchansk ou encore Bakhmout, la bataille de Tchassiv Iar a débuté. L'armée ukrainienne, en difficulté sur le front notamment à cause d'un manque de munitions, subit depuis une semaine une nouvelle progression de l'armée russe du côté de cette localité stratégique clé, située au nord de l'oblast de Donetsk, dans le Donbass ukrainien. Ce dimanche 7 avril, l'armée ukrainienne a ainsi reconnu que la situation était "difficile et tendue".

La concentration des attaques sur Tchassiv Iar

À la télévision ukrainienne, Oleg Kalachnikov, le porte-parole d'une brigade engagée dans les combats sur place, a ainsi précisé les différentes attaques subies dans cette localité, désormais dévastée et presque vidée de ses habitants. "Les Russes essaient de mener des actions d'assaut à la fois directement sur les localités de Bogdanivka et Ivanivské, qui entourent Tchassiv Iar. Ils essaient également de mener des actions offensives entre ces localités", a-t-il indiqué. Selon lui néanmoins, pour le moment, "toutes leurs attaques ont été repoussées. Ils ont battu en retraite."

Vendredi, les autorités installées par Moscou avaient annoncé que l'armée russe progressait vers Tchassiv Iar. La chaîne Telegram DeepState, proche de l'armée ukrainienne, avait quant à elle rapporté que des Russes avaient "pénétré dans des maisons" de la périphérie de la ville.

D'après le point d'Oleg Kalachnikov, d'importants moyens sont déployés. L'armée russe "utilise l'infanterie avec le soutien de véhicules blindés de combat", appuyés par "des avions d'assaut". Dans son dernier point de situation daté du 5 avril, le ministère français des Armées notait que les efforts russes se concentraient désormais sur ce point du front, avec des frappes et des assauts de "blindés mécanisés" qui s'étaient intensifiés afin de briser les lignes de défense ukrainiennes. L'utilisation de drones pour pilonner la ville est également évoquée par les soldats ukrainiens rencontrés par LCI.

Sur la route du Donbass ukrainien

L'armée ukrainienne continue néanmoins de défendre ces positions, car au-delà de l'aspect symbolique, la conquête de cette localité par l'armée russe pourrait s'avérer très coûteuse pour la suite des opérations. Perchée sur une hauteur, la position dominante de Tchassiv Iar permettrait aux Russes de disposer d'une base importante depuis laquelle ils pourraient cibler les villes ukrainiennes en contrebas.

Si la Russie s'emparait du lieu, elle "pourra bombarder Kostiantynivka", située à une dizaine de kilomètres au sud-ouest, a souligné Oleg Kalachnikov. Des routes logistiques pourraient également être menacées, alors que la localité visée par l'armée russe n'est pas très loin non plus de Kramatorsk, principale ville de la région sous contrôle ukrainien et important nœud logistique pour l'armée ukrainienne, tout comme de la grande ville de Sloviansk.