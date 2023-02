Tensions sur les munitions à Kiev, situation compliquée près de Bakhmout... Le point sur la situation en Ukraine

Situation compliquée au nord de Bakhmout. Dans le même temps, sur le terrain, l'Ukraine a reconnu que la situation était "compliquée" dans le village de Paraskoviïvka, au sud de Soledar et à une dizaine de kilomètres du centre de Bakhmout, région la plus disputée dans l'est de l'Ukraine. Le groupe russe Wagner avait affirmé, dimanche, avoir capturé cette localité. "La situation près de Soledar est compliquée : le village de Paraskoviïvka fait face à des bombardements et à des assauts intenses", a indiqué la présidence dans son rapport quotidien. Soledar, ville prise par les Russes en janvier, est située au nord de Bakhmout, qu'ils tentent de capturer depuis l'été au prix de lourdes pertes dans les deux camps et de grandes destructions.

Mise en garde. Par ailleurs, le chef d'état-major de l'armée de terre française a mis en garde, lundi, contre Wagner. Un "adversaire redoutable" selon lui, alors que les soldats du groupe sont déployés dans plusieurs pays d'Afrique et sur le front en Ukraine. "Regardons la milice Wagner, la démonstration qu'ils sont en train de faire", a observé le général Pierre Schill lors d'une rencontre avec l'Association des journalistes de défense (AJD). "Ils nous envoient un message en nous disant (que) lorsque nous aurons à faire face à ces milices ailleurs, ils sont capables de payer le prix du sang très cher pour atteindre leurs objectifs et ce sera un adversaire redoutable", a-t-il ajouté.