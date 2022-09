"Tombé d'une fenêtre" ou "grave maladie", la mort mystérieuse d'un grand patron russe

Une "grave maladie". Ce serait la cause de la mort de la Ravil Maganov, selon un communiqué du conseil d'administration du groupe pétrolier privé russe. La disparition du dirigeant de Loukoïl est néanmoins entourée de circonstances troubles. Plus tôt dans la journée, plusieurs médias et agences de presse russes, citant des sources anonymes, avaient en effet affirmé que Ravil Maganov était décédé à l'Hôpital clinique central de Moscou.