"Tout le monde avait l’air épuisé" : un soldat de l'armée russe ayant fui son pays raconte la guerre en Ukraine

Et le parachutiste de poursuivre : "Certains ont commencé à s’emparer d’ordinateurs et de tous les biens de valeur qu’ils pouvaient trouver. Je n’étais pas une exception. […] On s’en foutait de tout, on avait déjà été poussés à bout. La plupart avaient passé un mois dans les champs sans aucune trace de confort, de douche ou de nourriture normale. C’est fou dans quel état sauvage vous pouvez conduire les gens en ne pensant pas au fait qu’ils ont besoin de dormir, de manger et de se laver."

Selon son récit, l'armée russe apparait mal équipée. "Nous étions une cible idéale", estime Pavel Filatiev quand il évoque ses semaines dans les tranchées près de Mykolaiv. "Le plan n’était clair pour personne et, comme d’habitude, personne ne savait ce qui avait été décidé en haut lieu."