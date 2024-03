VIDÉO - Ukraine : tranchées, bunkers... Kiev muscle ses défenses par crainte d'une offensive russe printanière

L'Ukraine accélère la construction de lignes de défense sur le front Est. L'armée, fragilisée après la perte de plusieurs localités, redouterait une offensive russe à la faveur du printemps.

Comme une inversion des rôles sur le front. Un an après s'être heurté aux lignes de défenses russes lors de sa contre-offensive, le pouvoir de Kiev a entrepris à son tour de grandes manœuvres pour muscler ses positions. Les forces ukrainiennes redoutent en effet que l'armée de Poutine, revigorée par ses récents succès, tentent une percée à la faveur du printemps.

Selon le Wall Street Journal, les terres à l'ouest d'Avdiivka ressembleraient d'avantage à un chantier de construction qu'à un champ de bataille. Fossés antichars, tranchées, bunkers… Des excavatrices sont à l'œuvre pour renforcer les positions. Une équipe de LCI a d'ailleurs pu se rendre sur place pour témoigner des vastes travaux en cours. "Dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, nous devons creuser, nous retrancher et construire nous-mêmes", a expliqué auprès du WSL Maksym Zhorin, commandant adjoint de la 3e brigade d'assaut, reconnaissant que ses soldats devaient participer aux chantiers.

Les travaux tournent "à plein régime"

L'Ukraine ne se limite pas à des fortifications dans l'Est et le Sud. Dans le Nord, d'où les Russes ont été chassé au printemps 2022, les travaux tournent également à "plein régime", disait mi-décembre sur X le général ukrainien et chef de la zone Serguiï Naïev, afin de dissuader tout nouvel assaut en direction de Kiev comme ce fut le cas en février 2022.

"Le travail est effectué quotidiennement, 24H sur 24H et 7 jours sur 7", a encore rassuré lundi Denys Chmygal. Le Premier ministre ukrainien a d'ailleurs reconnu à demi-mots que les autorités tiraient ainsi les conclusions de l'offensive échouée l'an passé : "Depuis l'année dernière, le ministère de la Défense et l'état-major disposent de fonds suffisants pour construire des fortifications défensives efficaces sur les première et deuxième lignes". Le gouvernement a déjà débloqué à ces fins près de 500.000 euros au ministère de la Défense et aux autorités de régions les plus vulnérables.

Pour l'Ukraine, cette nouvelle phase marque un changement radical. Car avec le retranchement nait le risque de geler durablement le conflit et donc de perdre de vue l'objectif de libérer les quelque 20% du territoire occupés par la Russie. En janvier, le Premier ministre Denys Chmygal, évoquant la mise en place d'une "ligne de défense à grande échelle à trois niveaux", a donc assuré que ces fortifications ne devaient pas signifier la fin des actions offensives ukrainiennes. Ces défenses "nous permettr(ont) à la fois de dissuader l'ennemi, et d'avancer", assurait-il.

La crainte d'une guerre de tranchées est pourtant bien réelle. Les nouvelles fortifications ressemblent à s'y méprendre à celles bâties par les Russes il y a un an et sur lesquelles la contre-offensive de l'armée ukrainienne s'est cassée les dents, particulièrement à cause des blocs de béton pyramidaux communément appelés "dents de dragon".