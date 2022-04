Transnistrie : pourquoi cet étroit territoire moldave est stratégique pour Poutine

Selon le Colonel Peer de Jong, invité ce mercredi 27 avril sur LCI, la Russie pourrait en effet "indirectement accuser les Ukrainiens" en "construisant au fil des semaines, au fil des mois, un prétexte afin d'intervenir en Transnistrie". "On voit que ce territoire (où se trouve actuellement 1500 soldats, ndlr) n'est pas très loin d'Odessa, qui n'est pas très loin de la Crimée, qui elle-même n'est pas très loin du Donbass". Autrement dit, "prendre cette région permettrait de barrer les dispositifs entre l'Ukraine et l'Europe."

D'après le Colonel, ces tirs s'apparentent ainsi à des "opérations préliminaires", qui pourraient conduire les forces russes " à faire un pont aérien entre la Russie et la Transnistrie et envoyer 10.000 hommes assez rapidement, grâce à de gros porteurs qui peuvent transporter 500 ou 1000 soldats par rotation. En une vingtaine de rotations, vous avez 10.000 combattants positionnés."

Si la Russie attaque l'Ukraine par le nord et l'est depuis le début du conflit, le 24 février - avant de concentrer ses efforts depuis peu dans la région du Donbass -, cette intervention militaire dans la Transnistrie lui permettrait d'attaquer l'Ukraine "par l'arrière", puis de conquérir la région stratégique d'Odessa, au sud-ouest, avec "la prise du port et de la mer Noire", mais aussi "de Dnipro et du Dniepr, de Marioupol et de la mer d'Azov", a détaillé le colonel, avant de souligner la difficulté qu'une telle offensive représenterait pour l'Ukraine : "A l'avant, on peut gérer (son ennemi, ndlr), mais à l'arrière, c'est un vrai problème".