Guerre en Ukraine : trêve annoncée à Marioupol, retrait russe de Tchernobyl... Le point sur la situation

ZELENSKY NE CROIT PERSONNE. Le président ukrainien est de plus en méfiant et il le fait savoir. Le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense, Oleksandre Motuzyanyk, a souligné que la Russie jouait sur les mots. En effet, plusieurs centaines de soldats ont quitté la capitale ukrainienne, mais il en reste toujours un nombre considérable. Encore une promesse non tenue de la part des Russes qui avaient annoncé un pas de retrait massif de troupes russes de ces zones radicalement en réduisant radicalement son activité militaire dans cette zone. Sur ce sujet, "nous ne croyons personne, pas une seule belle phrase", a affirmé dans la soirée le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ajoutant que les forces russes se regroupaient pour attaquer la région du Donbass. "Nous ne cèderons rien. Nous nous battrons pour chaque mètre de notre territoire", a-t-il dit.

AIDE ALIMENTAIRE DE L’ONU. Le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU a indiqué ce mercredi fournir une aide alimentaire d'urgence à un million de personnes en Ukraine après l'invasion de ce pays par les forces russes.

"Des camions, des trains et des camionnettes livrent aujourd'hui de la nourriture aux personnes les plus vulnérables dans tout le pays et davantage de convois (humanitaires, ndlr) sont attendus dans les prochains jours", assure l'agence onusienne dans un communiqué.