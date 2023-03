Tribunal spécial, Holodomor, attaque de drones... Le point sur la situation en Ukraine

Les craintes de Joe Biden. "Ce sont des paroles dangereuses et c'est préoccupant", a jugé le président américain à la Maison Blanche auprès de journaliste concernant le déploiement d'armes nucléaire "tactiques" par la Russie En Biélorussie. Washington a toutefois indiqué dimanche par la voix d'un porte-parole n'avoir "aucune indication" qu'un tel transfert ait eu lieu. "Ils ne l'ont pas encore fait", a redit Joe Biden mardi.

La Finlande et la Suède vont devenir des "cibles légitimes" de "représailles" de la Russie une fois qu'elles seront membres de l'Otan. C'est la mise en garde de l'ambassadeur russe à Stockholm, relançant la rhétorique des menaces de Moscou. "Après l'adhésion de la Finlande et de la Suède, la longueur totale des frontières entre la Russie et l'Otan va presque doubler", fait valoir l'ambassadeur Viktor Tatarintsev dans un texte mis en ligne sur le site de la mission russe en Suède. "S'il semble encore à quelqu'un que cela améliorera d'une manière ou d'une autre la sécurité de l'Europe, soyez certains que les nouveaux membres du bloc hostile deviendront une cible légitime pour les mesures de représailles russes, y compris celles de nature militaire", avertit le diplomate dans un long réquisitoire contre l'adhésion à l'alliance.