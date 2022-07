VIDÉO - Ukraine : trois cosmonautes russes déploient les drapeaux des régions séparatistes dans l'espace

"Nous célébrons à la fois sur Terre et dans l'espace", ajoute un message en dessous des trois cosmonautes Oleg Artémiev, Denis Matvéïev et Sergueï Korsakov, saluant la récente prise de Lyssytchansk. Le 3 juillet, les forces ukrainiennes se sont retirées de la ville stratégique, permettant à Moscou de parachever leur contrôle de la région de Lougansk. Pour Kiev, l'urgence est désormais de contenir la progression russe vers l'ouest et la région de Donetsk.

"C'est un jour que les habitants des zones occupées de la région de Lougansk ont attendu si longtemps. Nous sommes convaincus que le 3 juillet 2022 restera gravé dans l'histoire de la République", poursuit Roscosmos dans un communiqué.