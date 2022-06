Guerre en Ukraine : un ancien soldat britannique tué, Severodonetsk sous le feu… Le point sur la situation

Severodonetsk touché par de nouvelles frappes. Désormais au cœur du conflit entre l’Ukraine et la Russie, la ville de Severodonetsk a de nouveau été touchée par de nouvelles frappes russes. Moscou a affirmé dimanche avoir "détruit un grand entrepôt" d'armes fournies par les Occidentaux dans l'ouest de l'Ukraine alors que la bataille fait rage à Severodonetsk, ville clef de l'Est, où la défense ukrainienne apparaît en grande difficulté. Selon les autorités ukrainiennes locales, cette petite ville de l'ouest du pays, une zone largement épargnée par la guerre, a été touchée par "quatre missiles" ayant fait au moins 22 blessés, dont des civils, et partiellement détruit un site militaire. La prise de cette cité ouvrirait à Moscou la porte d'une autre grande ville, Kramatorsk. Il s'agit d'une grande étape pour conquérir l'intégralité du bassin du Donbass, région essentiellement russophone en partie tenue par des séparatistes prorusses depuis 2014.