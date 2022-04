Ukraine : un convoi militaire russe de 10 km en route vers le sud, selon des images satellites

Le redéploiement de l'armée russe en images. Selon la société américaine d'observation satellite Maxar, un convoi militaire russe serait actuellement en chemin vers le sud de l'Ukraine, d'après des images satellites prises le 8 avril dernier. Selon ces photographies aériennes, plusieurs dizaines de véhicules militaires ont pris la route depuis la région de Kharkiv pour se rendre vers le sud.

À en croire les quatre images satellites, des camions de transport de troupes, de véhicules blindés et d'artilleries font partie du convoi présentement sur les routes ukrainiennes du sud et de l'est. Ces images ne sont pas une surprise, puisque le 25 mars dernier, l'armée russe a annoncé vouloir se concentrer sur "la libération du Donbass". Depuis, la région de Kiev a été "totalement libérée" selon les autorités ukrainiennes.