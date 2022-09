Un diplomate japonais accusé d'espionnage arrêté en Russie, Tokyo exige des excuses

Yeux bandés, tête et mains pressés sur le sol, interrogatoire musclé… L'immunité diplomatique ne semble plus être respectée en Russie, accuse le Japon. Le pays a exigé ce mardi 27 septembre des "excuses officielles" de la Russie après l'interpellation et les mauvais traitements qui auraient été infligés à son consul général à Vladivostok, située tout à l'est du pays.