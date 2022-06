Un général russe mort au combat, 600 personnes détenues à Kherson... le point sur la situation en Ukraine

Le Pen et Mélenchon en accord sur la stratégie d’Emmanuel Macron. En désaccord sur de nombreux points politiques, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se sont exprimés ce mardi sur la stratégie d’Emmanuel Macron, qui consiste à poursuivre le dialogue avec Vladimir Poutine. Le chef d'État "a raison d'essayer de trouver par la discussion les moyens d'arrêter cette guerre, et de faire en sorte que l'Ukraine retrouve sa souveraineté ", a déclaré Marine Le Pen sur France Info. De son côté, Jean-Luc Mélenchon estime que "si le président Macron parle avec Poutine, je lui donne raison, parce qu'il ne faut pas laisser cet homme s'enfermer en lui-même", avant d’ajouter que "la naïveté, ce serait de croire qu'en lui parlant, on va lui faire évacuer l'Ukraine".