Un graffiti de Zelensky grimé en cannibale a-t-il été aperçu dans les rues de Berlin ?

Sur Instagram, on assure également que les policiers allemands "recherchent l'auteur du tableau Zelensky le cannibale". En regardant de plus près qui sont les principaux relais de cette nouvelle, on s’aperçoit qu’elle émane de sites russes, comme VKontact (l’équivalent de Facebook à Moscou), et de médias russes. Il s’agit ici de propagande mensongère puisqu’aucun graffiti semblable de Zelensky n’est apparu dans les rues de Berlin ces derniers jours.