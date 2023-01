Un mort à Kiev, des coupures d'électricité... L'Ukraine à nouveau visée par une salve de missiles

Nouvelle pluie de missiles sur l'Ukraine. D'après l'armée de l'air de Kiev, la Russie a procédé ce jeudi matin à une attaque aérienne contre tout le pays. "Plus de trente missiles russes" ont visé l'Ukraine, selon un porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne. "Six Tu-95 ont décollé de la région (russe) de Mourmansk et lancé des missiles. Nous en attendons plus de 30."

Des gouverneurs ont d'ores et déjà fait état du fonctionnement de la défense antiaérienne, mais des victimes ont été signalées. Dans la capitale, où une explosion a retenti, une personne a été tuée et deux autres blessées, a indiqué le maire de Kiev, Vitali Klitschko. De son côté, l'administration militaire de Kiev a précisé qu'il s'agissait de débris d'un missile, "plus de 15" projectiles tirés sur la capitale ayant été abattus.