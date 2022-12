Un mort dans la région de Belgorod, bombardements à Kherson... Le point sur la situation en Ukraine

Kherson. Les forces russes ont bombardé le centre de Kherson, blessant trois personnes, selon Kyrylo Tymochenko, le chef d’état-major adjoint de la présidence ukrainienne. La ville et sa région sont régulièrement attaquées depuis le retrait russe. Le gouverneur de la région, Iaroslav Ianouchevytch, a écrit sur Telegram que la Russie avait mené 54 attaques à la roquette, au mortier et au char au cours de la journée précédente, faisant trois morts et six blessés.

Attaque de drones sur Kiev. La capitale ukrainienne a été attaquée par des drones, ce lundi 19 décembre, a indiqué l'administration militaire de la ville de Kiev, exhortant la population à se tenir prête à se mettre à l'abri. "L'ennemi attaque la capitale", a écrit l'administration sur Telegram. À ce stade, neuf drones "ennemis ont déjà été abattus dans l'espace aérien de Kiev", a-t-elle ajouté. Elle précise que les forces russes ont procédé à des tirs de barrages, utilisant les drones iraniens "Shahed", utilisés dans le pilonnage de Kiev ces dernières semaines.

Poutine en Biélorussie. Vladimir Poutine doit retrouver à Minsk son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko, ce lundi 19 décembre, pour un sommet destiné resserrer leur alliance. Le Bélarus, le seul allié de la Russie dans cette guerre, a permis l'usage de son territoire pour l'assaut russe sur Kiev au début de l'invasion le 24 février. Selon Alexandre Loukachenko, "la situation politico-militaire autour de leurs pays" sera évoquée au cours de la rencontre, même si les discussions seront "avant tout consacrées à la sphère économique".