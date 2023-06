Guerre en Ukraine : un "nouveau seuil" franchi avec la destruction du barrage de Kakhovka, selon le Quai d'Orsay

Selon la ministre, la France et ses partenaires sont "lucides" et "déterminés" pour continuer "l'accélération" du soutien militaire à l'Ukraine "pour que l'agression russe ne soit pas récompensée" et "pour qu'une paix juste et durable puisse s'établir".

La destruction partielle du barrage de Kakhovka dans le sud de l'Ukraine, dont s'accusent mutuellement Moscou et Kiev, a entraîné l'inondation mardi de nombreuses localités. "Plus de 40.000 personnes risquent d'être en zones inondées. Les autorités ukrainiennes évacuent plus de 17.000 personnes. Malheureusement, plus de 25.000 civils se trouvent sur le territoire sous contrôle russe", a annoncé le procureur général ukrainien Andriï Kostine.