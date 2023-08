Guerre en Ukraine : un officier décoré parmi les trois pilotes ukrainiens tués dans une collision accidentelle

Selon The Guardian, l'officier s'était rendu l'été dernier à Washington afin de rencontrer des membres du Congrès américain et faire pression pour que l'Ukraine obtienne des avions de combat F-16. "Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point il voulait piloter un F-16", a écrit en ligne le porte-parole de l'armée de l'air, Yuriy Ignat.

Son surnom, "Juice", lui a été donné par des pilotes américains parce qu'il ne buvait pas d'alcool, selon The Guardian. Yuriy Ignat a indiqué au quotidien britannique que Pilshchykov participait régulièrement à des missions de combat, interceptant des missiles de croisière et des drones, et cherchait à introduire des réformes dans l'armée de l'air ukrainienne.