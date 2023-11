Un pas de plus vers l'Union européenne, assassinat à la voiture piégée... Le point sur la situation en Ukraine

Assassinat à la voiture piégée. Des médias et responsables russes ont rapporté la mort de Mikhaïl Filiponenko dans l'explosion de son véhicule à Lougansk, à l'est de l'Ukraine et sous occupation russe. Un peu plus tard dans la journée, l'Ukraine a revendiqué l'assassinat à la voiture piégée de ce député et ancien haut responsable militaire.

Les services de renseignement militaire ukrainiens ont justifié ce meurtre en accusant Filiponenko d'avoir été "impliqué dans l'organisation de chambres de torture" pour "prisonniers de guerre et civils" ukrainiens dans la partie occupée de la région de Lougansk et "a personnellement" participé aux tortures.

Frappe sur un bateau. L'armée ukrainienne a accusé la Russie d'avoir frappé un bateau civil qui entrait dans l'un des ports de la région d'Odessa, dans le sud du pays, tuant le capitaine et blessant quatre autres personnes. Un missile russe, "tiré à partir d'un avion", "a touché la structure d'un navire civil battant pavillon libérien", a affirmé sur Telegram le commandement Sud de l'armée ukrainienne. À la suite de cet incident, l'armée ukrainienne a dénoncé la politique de "terreur de la navigation civile" menée à ses yeux par Moscou en mer Noire.